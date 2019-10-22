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أخبار البلد

الجيش عماد الدولة المصرية عبر العصور.. ندوة بسفارة مصر بالكويت

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:27 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين في الندوة
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محمود نوفل
أقامت السفارة المصرية في الكويت بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري، ندوة تحت عنوان (الجيش عماد الدولة المصرية عبر العصور)؛ لإبراز دور الجيش الرائد في حماية الدولة والأراضي المصرية، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وألقى السفير طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت، كلمة خلال الندوة أشار خلالها إلى أن ملحمة حرب أكتوبر 1973 شهدت امتزاج الدماء المصرية والكويتية في أروع صور التضامن بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تكررت في مناسبات عدة، في مقدمتها مشاركة الجيش المصري في حرب تحرير الكويت.

ومن جانبه، تناول الدكتور أحمد سعيد، أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بجامعتيّ القاهرة والكويت، خلال الندوة تاريخ تطور الجيش المصري خلال العصور القديمة، حيث شهد العصر الفرعوني عدد من المعارك العسكرية المصرية الهامة، متمثلةً في موقعة (مجدو) في عهد الملك تحتمس الثالث، وموقعة (قادش) التي خاضها رمسيس الثاني ضد الحيثين، وأخيرًا مواجهة رمسيس الثالث لغزو شعوب البحر ووقف اكتساحهم للعالم القديم.

وبدوره، تحدث الدكتور سند عبد الفتاح، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعتي عين شمس والكويت، عن دور الجيش المصري في العصور الإسلامية، لاسيما في التصدي لهجمات الصليبيين والمغول في معارك مثل (حطين) مع صلاح الدين الأيوبي، و(عين جالوت) مع قطز.

هذا، واستعرض الدكتور حمد القحطاني، أستاذ التاريخ الحديث المعاصر بكلية الآداب بجامعة الكويت، تاريخ الحروب العربية الإسرائيلية في العصر الحديث، بدءًا من حرب 1948، ووصولًا إلى نصر أكتوبر 1973، ملقيًا الضوء على دور الكويت المساند والمشارك للجهود الحربية المصرية في الفترة من 1967، مرورًا بحرب الاستنزاف، ثم نصر أكتوبر المجيد.
الجيش عماد الدولة المصرية عبر العصور.. ندوة بسفارة مصر بالكويت
الجيش عماد الدولة المصرية عبر العصور.. ندوة بسفارة مصر بالكويت
الجيش عماد الدولة المصرية عبر العصور.. ندوة بسفارة مصر بالكويت
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