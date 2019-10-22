لا لجشع التجار.. أصحاب محلات الجزارة بمحافظة الغربية يعلنون انخفاض أسعار اللحوم .. صور

دشن أحد أصحاب محلات الجزيرة بمحافظة الغربية والمتمركز بمركز "زفتى "، قرية " سنباط"، حملة لخفض أسعار اللحوم تحت عنوان " لا للغلاء ومعانا لخفض الأسعار"، وذلك وسط فرحة عارمة بين المواطنين لانخفاض أسعار اللحوم.



وتصارع المواطنون على الإقبال لشراء اللحوم عقب انخفاض أسعارها بطريقة كبيرة عقب ارتفاعها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت قيمة الانخفاض ما بين 10 إلى 30 جنيه ليصبح سعر الكيلو بـ 80 جنيها بدلا من 120 جنيها.



والتقي موقع "صدي البلد" بأحد ملاك سلسلة اللحوم التي قامت باطلاق المبادرة للوقوف بجانب الدولة من أجل تخفيض الأسعار للمواطنين والقضاء على الصورة السلبية التي يسعى إليها تعميمها الكثيرون .



وقال "راغب فرهود" أحد أصحاب محلات الجزارة بمركز زفتى " قرية سنباط "،أن أسعار اللحوم في الوقت الحالي أصبحت في متناول المواطن البسيط بعد انخفاض اسعارها مؤكدا أن هدف المبادرة هو الوقوف بجانب المواطنين والقضاء على جشع التجار وغلاء الأسعار .





وأكد " راغب فرهود "،أن انخفاض اللحوم جاء بسبب انخفاض سعر " المواشي "، داخل الأسواق ، خصوصا خلال الفترة الحالية عقب ارتفاعها خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة للغاية دون أي مبرر .



وأوضح أنه تم إطلاق تلك المبادرة " من أجل مساندة المواطنين ومساعدتهم في تلبيك احتياجاتهم اليومية خصوصا أن تناول اللحوم من الأطعمة الرئيسية لكافة المواطنين .



وأشار إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة بصورة تدريجية حتى تعود الأمور الي طبيعتها ويتم القضاء على غلاء الاسعار وجشع التجار ، مؤكدا انه سوف يقوم بتدشين حملات كثيرة من أجل مساندة المواطنين والوقوف بجانب الدولة في ظل الانجازات التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل توافر كافة المواد والسلع الغذائية للمواطنين .



ومن جهة أخرى عبر المواطنون عن سعادتهم البالغة لإنخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية معلقين بانها :" أصبحت في متناول الجميع كما كان يحدث من قبل ".

