فتاوى تشغل الأذهان.. دعاء المطر مكتوب.. حكم صلاة المرأة الحامل جالسة على الكرسي.. تعرف على كيفية الخشوع في الصلاة.. وعلي جمعة: العلم تقوى وخوف من الله

حكم صلاة المرأة «جالسة» أثناء الشهور الأولى للحمل

كيف أخشع في الصلاة؟.. على جمعة يوضح

دعاء المطر مكتوب

حكم صلاة المرأة جالسة أثناء الحمل



حكم صلاة المرأة الحامل وهي جالسة



حكم صلاة المرأة «جالسة» أثناء الشهور الأولى للحمل



كيف أخشع في الصلاة؟



ما يمنع الخشوع في الصلاة



دعاء المطر مكتوب



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء إن مصر تميزت بوجود العلماء فيها منذ الفتح الإسلامي وإلى يومنا هذا، والعلماء المصريون كانوا حريصين دائما على العلم ومنهجه الدقيق، وكان من كبار علماء الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، الذي عاش ومات في مصر، وتميز بدقة روايته للحديث النبوي الشريف، وكان عبد الله من العابدين الأتقياء، من أهل القرن الأول الهجري، والربط بين العلم والتقوى نجده في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ فالعلم ليس مجموعة من المعلومات فحسب، بل هو أيضا تقوى، وخوف من الله، ونية صادقة لنفع النفس.وأكمل: وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول «ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية» وهو كلام يفتح آفاق البحث العلمي إلى أقصى الحدود بحيث لا يكون هناك قيد عليه، وفي نفس الوقت يضع الضوابط الأخلاقية على استعمال النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث العلمي، بحيث أن يكون نافعا للخلق، معمرا للكون.وأضاف جمعة عبر فيس بوك، من الأئمة الأعلام المصريين الذين ماتوا بمصر [توفي سنة 205 هجرية] وساهموا في رسم المنهج العلمي وتأكيده كان الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه-وهو الذي وضع أصول الفقه، وأصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد، وهي الثلاثة الأركان التي تكون أي منهج علمي لدراسة أي علم كان : معرفة المصادر، وطرق البحث بما تشتمل على أدوات وسياقات، وشروط الباحث.وأوضح أن المنهج العلمي بهذه النظرة كانت له مجالات مختلفة، فهناك مجال العلوم العقلية، وهناك مجال العلوم الحسية التجريبية، وهناك مجال العلوم النقلية، وهناك مجال العلوم الشرعية، لكن الأمر يوصف بأنه علم عندما تحدد مصادره وطرق بحثه، وشروط باحثه، ومن خلال شروط الباحث نجد بيانا للعلوم المساعدة التي ينبغي أن يدركها ذلك الباحث لتصب في علم الأصيل، وتخصصه الدقيق.وأضاف: كتاب الرسالة للإمام الشافعي جاء فتحا جديدا في هذا المضمار، وتلخيصا للعمليات العقلية التي كان يتناقلها الطلبة عن أساتذتهم بصورة عفوية وملكات تجريبية من المعاشرة وطول العشرة والمجاورة، ولكن الإمام الشافعي نجح في تقعيدها وصياغتها بصورة قابلة للتعلم وللتراكم المعرفي، وللزيادة فيه، والانطلاق به.وتابع: تعد عملية صياغة العمليات العقلية من أهم عمليات حفظ المجهود البشري المجهول في العلوم؛ لأن يحول الفكر والملكة إلى صياغات علمية دقيقة قابلة للنقل والتدريس والمناقشة والزيادة والتطوير.ما حكم صلاة المرأة جالسة أثناء الحمل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأوضح : أنه طالما أن هناك مشقة ولا تستطيع القيام فالصلاة صحيحة.وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لا يستطيع القيام فى الصلاة والنزول للركوع والسجود رخص له الشرع ان يصلى جالسًا، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه :- أصلى وأنا جالسة ولا أستطيع الانحناء للركوع والسجود لأننى حامل فهل هذا حرام ؟"،الأصل أن القيام ركن فى الصلاة إلا إذ شق هذا عليكِ مشقة شديدة فالنبي (صلى الله عليه وسلم) رخص لمن لا يستطيع القيام فى الصلاة أن يصلى قاعدًا ورخص لمن لا يستطيع الإتيان بحركة الركوع والسجود خصوصًا إذا كانت المرأة حاملًا وكان النزول للركوع والسجود يضر بها وبجنينها رخص فى أن يومئ المصلى بحركة الركوع وبحركة السجود لكن حركة السجود تكون أخفض من حركة الركوع وصلاتها صحيحة ولا حرج فى ذلك.قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية،إنه لا يجوز للمرأة في الفترة الأولى من الحمل، أن تُصلي وهي جالسة، مشيرة إلى أنها في هذه الفترة تكون المرأة قادرة على القيام بأركان الصلاة من وقوف وركوع وسجود، ولا ضرورة ترخص ذلك.وأوضحت «عمارة» خلال برنامج «قلوب عامرة»، في إجابتها عن سؤال: «أنا حامل في الشهر الثاني، وأكون مجهدة ومتعبة، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا جالسة؟»، أن المرأة الحامل في الشهر الثاني، طالما كانت قادرة على بذل جهد في العمل وطوال اليوم، فلا يصح أن تأتي وقت الصلاة وتتكاسل، لأن ركن القيام واجب طالما كان الإنسان قادرًا.وأضافت أنه لا يصح أن يكون الإنسان طوال النهار يقف على قدميه ويأتي وقت الصلاة ويرخص لنفسه الجلوس وقت الصلاة، منوهة بأن هناك مرحلة في الحمل لا تستطيع فيها المرأة خلالها تأدية هذه الأركان من الوقوف والركوع والسجود، وسائر الأركان الخاصة بالصلاة.وتابعت: الحمل في الشهر الثاني ليس بعذر يبيح الصلاة عن قعود، لأن أداء الصلاة وتتبع ما يجب أن يقوم به المُصلي من حركات الصلاة، التي فيها الوقوف والركوع والسجود هي أركان لا يتحرك الإنسان من كون القيام بها أنها ركن إلى الأخذ بالرخصة إلا عند الضرورة، وهذه ليست بضرورة.هذا ما يمنع الخشوع في الصلاة .. تعد الصلاة وسيلة دعوة بين العبد وربه، وتعد في الدين الإسلامي الركن الثاني من أركان الإسلام، والفرع الأول من الدين، فرضها الله على كل مسلم عاقل بالغ خالٍ من الأعذار، وعلى كل أنثى وذكر.قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، إن العبد يمكنه الخشوع في الصلاة من خلال كثرة الذكر خارج الصلاة والنظر إلى موضع السجود خلالها، وقراءة القرآن آية آية وأن يكون التسبيح، كل تسبيحة في نفس.وقدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، روشتة لعلاج السرحان وشرود الذهن في الصلاة، مجيبًا عن سؤال: كيف أخشع في الصلاة؟ بأن هناك ثلاثة أمور تعين العبد على الخشوع في الصلاة.وأوضح الورداني في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: كيف أخشع في صلاتي؟ أن أول هذه الأمور: العناية بالتركيز في القراءة بتأنٍ وتدبر الآيات وليس مجرد التلفظ بها، مشيرًا إلى خطأ البعض في عدم التلفظ ولهج اللسان بتحريك الشفتين في القراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".وأضاف أن ثاني هذه الأمور: العناية بموضع النظر في مراحل الصلاة المختلفة، لافتًا إلى أن النظر أثناء الوقوف يكون إلى محل السجود، وأثناء الركوع إلى أطراف أصابع قدميك، وعند السجود يكون إلى "أرنبة" الأنف، وأخيرًا عند التشهد يكون النظر إلى طرف الإصبع المُسبحة"بحسب تعبيره".وأكمل ثالثًا: العناية بالأدعية التي يقولها المصلي في أثناء الركوع والسجود والقيام، مشيرًا إلى حضور قلب الداعي أثناء الدعاء؛ لما رواه أبو هريرةَ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعاء"َرواهُ مسلم.- القراءة باللحن بالنقصان أو الزيادةبمعنى المطمطة بقراءة القرآن بنقص أو زيادة، أو إدغام ما لا يجوز إدغامه أو مد غير ممدود.- رفع البصر عن موضع السجود.- الإخلال بالركوع والسجود.- الصلاة في الطريق؛ فمرور الناس، وصوت السيارات يقطع الخشوع.- التكلف بالدعاء يذهب الخشوع.- الصلاة وهو يفكر في قضاء الحاجة ، أو حاقنًا البول، أو حازقًا الريح.- احتواء ثوبه أو مصلاه نقوشًا أو صورًا؛ لأنها تشغل البال عن التلاوة والذكر.- الصلاة بوجود طعام قريب أو حاضر بسبب اشتهائه الذي يُخل بالخشوع.- العبث بالثوب أو بالبدن، أو التفكير بالقلب.- انشغال القلب بأمور الدنيا وغفلته عن الآخرة.- الشيطان الذي يأتي للمسلم ويوسوس له في صلاته من أجل أن يفسدها.اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا واعف عنا واكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة واغفر عنا ارض عن كل خلقك وارحمهم يارب.، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يارب.وانصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحا عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الإسلام وأعز المسلمين واسترنا واحفظنا واكتب هذا العام عام فتح وخير وبركة علينا جميعا.اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرا يا رب العالمين. اللهم آمين واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلي من الجنة واكتب يارب آمين آمين آمين .(مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ) (اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا).(اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ).(سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه).(اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ).(اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به). (اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا).اللهم طهِّرني فيه من الدنس والأقذار. اللهم إني أستودعك قلبي فلا‌ تجعل فيه أحدًا غيرك، وأستودعك لا‌ إله إلا‌ الله فلقني إياها عند الموت، وأستودعك نفسي فلا‌ تجعلني أخطو خطوة إلا‌ في مرضاتك، وأستودعك كل شيء رزقتني وأعطيتني إياه، فاحفظه لي من شر خلقك أجمعين، واغفر لي، ولوالدي، ولمن أحببت ولمن سكن قلبي، ولأخوتي يا من لا‌ تضيع عنده الودائع. اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبّك، وحب من يحبك، وحب كلّ عمل يقربني إلى حبك.اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع المُلك ممن تشاء، وتعزّ من تشاء، وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج اللّيل في النّهار وتولج النّهار في اللّيل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميّت من الحيّ، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما، وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة بالغة.