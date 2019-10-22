الإسكان: توحيد كراسات طرح مشروعات المياه والصرف الصحي

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة بتوحيد كراسات طرح مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، بحيث تتضمن شروط وإجراءات موحدة، موضحا، أنه تم الانتهاء من اعداد المسودات والنماذج لتلك الكراسات، لإقرار نموذج موحد لها، يتم تطبيقه في مختلف المحافظات.



جاء ذلك خلال رده بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.



وقال الجزار، ان ذلك النموذج الموحد، سيؤدى الى توحيد شكل كافة المشروعات، بمختلف المحافظات، مع اعتبار ان هناك فروق أسعار بين المناطق والمحافظات.



وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم توصيل المرافق الى الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى، وذلك بمجرد ضمها الى الكتلة السكنية بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.



وجدد تأكيده على تعميم الوزارة، على كافة الجهات المعنية، بقبول جميع طلبات المواطنين المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، مشيرا الى ان قبول الطلب لايعنى الموافقة او الرفض، حيث توجد لجنة تتولى تقييم كل حالة.



وحول طلبات النواب بشأن تأخر مشروعات الصرف الصحى في بعض القرى، اكد الوزير، انها سيتم الانتهاء منها في العام المالى المقبل.



وحول ما اثاره النواب من رفض الوزارة شراء أراضى للمشروعات، أوضح الوزير،ان القروض والمنح التي تحصل عليها الوزارة من الخارج لتنفيذ تلك المشروعات، تتضمن ضمن اشتراطاتها، الا يتم انفاق تلك الأموال على شراء الاراضى، وبالتالى فالمشروعات الممولة لايمكن شراء أراض من موازنتها.

