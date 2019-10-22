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أخبار العالم

في يوم إعلان فشله.. ترامب يواسي نتنياهو: أنت عظيم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:15 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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عرفة البنداري
بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمناسبة عيد ميلاده السبعين.

وقال "ترامب"، في رسالته إلى نتنياهو والمؤرخة في 21 أكتوبر، وهو يوم إعلان نتنياهو فشله في تشكيل الحكومة: "أنت من أقرب حلفائي.. أنا أتطلع إلى استمرار النجاح، مضيفًا ترامب "لدينا الكثير لنفعله معًا".

وختم الرئيس الأمريكي، رسالته إلى نتنياهو، قائلًا "أنت عظيم".

واحتفل نتنياهو، أمس الاثنين، بعيد ميلاده السبعين، فيما أعلن فشله في تشكيل الحكومة الجديدة، وأعاد التكليف إلى رئيس الدولة الذي أكد أنه سينتقل إلى بيني غانتس.

في يوم إعلان فشله.. ترامب يواسي نتنياهو: أنت عظيم
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