في 5 دقائق.. تخلصي من شعر الوجه والجسم

يعتبر الشعر الزائد من الامور المحرجة للفتيات لذلك عليكي الاهتمام بنفسك، لتتمتعي بحياة أكثر راحة ولعدم الشعور بالخجل، وإليكي وصفة تساعدك في التخلص من شعر الوجه والجسم في 5 دقائق وفقًا لموقع bold sky.









المكونات





-معلقة معجون أسنان أي نوع

-حبة اسبرين او بروفين

-نصف لمونة

- 2 معلقة كبيرة من السكر





طريقة التحضير

- في وعاء إخلطي المكونات حتى تذوب.

- قومي بوضع الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها.

- قومي بدعك الخليط واتركيه ليجف، ومن ثم اغسليه بالماء البارد.