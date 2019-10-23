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مرأة

في 5 دقائق.. تخلصي من شعر الوجه والجسم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر الشعر الزائد من الامور المحرجة للفتيات لذلك عليكي الاهتمام بنفسك، لتتمتعي بحياة أكثر راحة ولعدم الشعور بالخجل، وإليكي وصفة تساعدك في التخلص من شعر الوجه والجسم في 5 دقائق وفقًا لموقع bold sky. 


المكونات 

-معلقة معجون أسنان أي نوع
-حبة اسبرين او بروفين
-نصف لمونة
- 2 معلقة كبيرة من السكر

طريقة التحضير 
- في وعاء إخلطي المكونات حتى تذوب. 
- قومي بوضع الخليط على المناطق المراد إزالة الشعر منها.
- قومي بدعك الخليط واتركيه ليجف، ومن ثم اغسليه بالماء البارد.
- يتم تكرار الوصفة لمدة شهر، للحصول على بشرة نظيفة وناعمة مثل الاطفال.
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