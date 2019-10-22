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رياضة

نجوم عديدة يشاركون في الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي اليوم

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:18 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
توافد عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية على مقر النادي الإسماعيلي اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الميزانية وإبداء رأيهم في بعض الأمور التي تخص النادي.

وحضر اليوم رموز وأساطير للنادي الإسماعيلي علي رأسهم أحمد العجوز وخالد القماش ومحمد محسن أبو جريشة وسعفان الصغير ومحمود جابر وغيرهم من النجوم الكبار في الدراويش.

ويستعد النادي الإسماعيلي بقوة لمباراة الجزيرة الإماراتي التي ستقام غدا الأربعاء علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور 16 من البطولة العربية.
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