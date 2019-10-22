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منوعات

بسبب صباح الخير على واتساب .. سيدة ترفع قضية ضد خليجي .. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:23 م
واتساب
واتساب
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آية جمعة
اتهمت سيدة خليجية رجلا خليجيا من نفس الجنسية بإزعاجه المستمر لها عن طريق إرسال العديد من الرسائل عبر واتساب تتضمن عبارات مثل (صباح الخير) في أوقات مختلفة من اليوم، الأمر الذي دفعها إلى الإبلاغ عنه عند مركز الشرطة المختص.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، حاول الرجل الدفاع عن نفسه قائلا إنه لم يكن يعلم أن السيدة من ضمن مجموعات الأشخاص الذي يرسل لهم العبارات الصباحية مع الأدعية الصباحية والمسائية.

وأوضحت الصحيفة أن رسائله كانت تتضمن عبارات مثل (صباح الخير) وغيرها من الرسائل، وذكر الرجل أنه كان يرسل مثل تلك الرسائل بشكل يومي لأصدقائه وأسرته.

ولتبرير إرساله المستمر لها، قال الرجل الخليجي إن السيدة لم تبد أي انزعاج من تلك الرسائل، الأمر الذي جعله يستمر في الإرسال.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضية إلى جلسة الأسبوع المقبل.
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