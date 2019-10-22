منحة دراسية لـ "طلاب برادفورد" للدراسة 5 أشهر فى جامعة طنطا

شارك الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد عطا وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء ، في اللقاء التعريفي مع طلبة جامعة برادفورد البريطانية ضمن فعاليات برنامج Erasmus+ international staff week بمشاركة ٢٩ جامعة من مختلف دول العالم.



ومن جانبه أوضح الدكتور عماد عتمان، أن اللقاء يهدف إلى دعوة طلاب جامعة برادفورد لزيارة جامعة طنطا للدراسة بها لمدة خمسة أشهر ضمن المنحة المقدمة من البرنامج ، مشيرًا إلى أن جناح جامعة طنطا الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور مجدي سبع كان قد شهد اقبالًا كثيفًا من الطلاب حيث تعرفوا على مكان الجامعة والمواد الدراسية والبرامج المختلفة لمقررات برامج البكالوريوس والدراسات العليا.



وقال الدكتور أحمد عطا أن هذه المشاركة تأتي في إطار الرؤية السديدة لإدارة جامعة طنطا فى تطوير القدرات البحثية للكادر العلمى ، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية، وذلك من خلال التسويق لكافة البرامج التي تمتلكها الجامعة في كافة التخصصات في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.