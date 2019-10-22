البرلمان يتسلم "الختامي" لـ 22 وزارة.. ويخاطب وزير الاتصالات لاستكمال الجهات

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء اجتماعا لها اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل لاستلام الربع الرابع "الختامي" موازنة البرامج والأداء للعام المالي 18/19.



وخلال الاجتماع تسلمت اللجنة الربع الرابع من ٢١ من اصل ٢٢ مخاطبين بالتسليم، فيما كانت وزارة والمالية هي الوحيدة التي لم تسلم الختامي الخاص بها.



وأشارت سيلفيا نيبل إلى أن وزارة الاتصالات لم تسلم الجهات التابعة لها، وأن ممثل الوزارة أوضح أن السبب يتمثل في صعوبة التواصل.



وقررت اللجنة إرسال خطاب إلى وزير الاتصالات لطلب موازنة البرامج والأداء الخاصة بباقي الجهات التابعة بالوزارة.



وكان للجنة بعض الملاحظات الشكلية على بعض ما تم تسليمه، وحددت يوم ٢٩/١٠ كآخر موعد لاستيفاء طلبات اللجنة.



كما انتقدت اللجنة عدم حضور أي ممثل من وزارة التخطيط مستكفين بإرسال الربع الرابع الخاص بهم كأي وزارة أخرى ودون اعتبار الدور الريادي للوزارة، مؤكدة أنه لا يجب أن يحول حضورهم لتدريب ما دون حضور أي ممثل للوزارة.