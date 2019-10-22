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رياضة

أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:18 م
اسوان و انبي
اسوان و انبي
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ياسمين تيسير
حقق فريق أسوان، فوزًا غاليًا أمام إنبي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف أسوان الوحيد عن طريق عبدالرحمن خالد، في الدقيقة 31 من عمر المباراة.

ويسعى فريق أسوان بقيادة مدربه مجدى عبد العاطى، لتحقيق أول فوز بالدوري الممتاز له هذا الموسم بعد مسلسل النتائج السلبية التي حققها في الجولات الماضية.

ويدخل إنبي المباراة رافعًا شعار "لا بديل عن الفوز"، فى أول لقاء له تحت قيادة مديره الفني الجديد حلمى طولان، الذي تولى تدريب الفريق البترولى خلفًا لـ على ماهر بعد تلقى الفريق 3 هزائم وتعادله فى مباراة واحدة خلال أول أربع جولات له بمسابقة الدورى الممتاز.

ويمتلك أسوان نقطة واحدة يحتل بها المركز الـ 17 فى جدول الدوري، بينما يتذيل إنبي الترتيب بـ نقطة واحدة أيضا.

أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
أسوان يحقق فوزا غاليا أمام إنبي بهدف وحيد
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