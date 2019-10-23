الجميع يحبونها.. طريقة تخزين الجوافة في أقل وقت

تُعد الجوافة من أهم وأحب المشروبات لنا وللأطفال فى الشتاء ويفضل أن يتم إعداد الجوافة فى المنزل لحماية الأطفال من الأمراض وللتأكد من سلامتها، والجوافة تحتوى على خصائص عالية من الفيتامينات والمعادن يجب علينا تناولها طوال العام



إليكم طريقة تخزين الجوافة خطوة بخطوة:



- أحضري الكمية التى تريدين الاحتفاظ بها واغسليها جيدًا

- قطعيها إلى نصفين ثم أخرجى منها البذر الذى بداخلها

- ضعى الجوافة فى وعاء كبير وقومى بعصر الليمون عليها حتى تحتفظ بلونها ونكهتها

- ضعى الجوافة فى أكياس وضعيها فى الفريزر ويمكنك استعمالها طوال العام

