النتيجة مذهلة.. تناولي ثمرة جوافة يوميا ولاحظي تحسن بشرتك

تعتبر فاكهة الجوافة من أكثر انواع الفواكه المفيدة لكل أعضاء الجسم، بداية من البشرة وحتى القلب وكذلك لمرضى السكر والضغط، لكنها بشكل خاص لها العديد من الفوائد المذهلة للبشرة فهي قادرة على علاج العديد من المشاكل التي تعاني منها الفتيات بسبب بشرتهن.



فإذا كنتي تعانين من حب الشباب، تجاعيد الوجه، أو البقع الداكنة، عليكي تناول الجوافة بشكل يومي طوال موسم تواجدها، وإليكي أهم فوائد الجوافة للبشرة كما ذكرها موقع healthline :



1- تحتوي الجوافة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وتعمل العجائب لبشرتك .



2- مضادات الأكسدة الموجودة في الجوافة تحمي بشرتك من التلف ، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية الشيخوخة ، مما يساعد على منع التجاعيد.



3- يساعد مستخلص أوراق الجوافة في علاج حب الشباب عند استخدامه مباشرة على بشرتك.



4- وجدت إحدى الدراسات أن مستخلص نبات الجوافة كان فعالًا في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب - على الأرجح بسبب خواصه المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات.



5- تساعد الجوافة على توحيد لون البشرة وتفتيحها والتخلص من البقع الداكنة .