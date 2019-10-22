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محافظات

حياة كريمة.. توزيع فيزا تكافل وكرامة على 25 ألفا و310 مستفيدين في القليوبية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:27 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية عن وصول دفعة جديدة من كارت فيزا برنامج تكافل وكرامة والمقدمة للأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة ولا يمتلكون أى نشاط تجاري.

وقام المحافظ بتوزيع فيزا تكافل وكرامة على مديري إدارات التضامن الاجتماعي ليتم توزيعهم على 25 ألف و310 مستفيد بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام حيث بلغت إجمالي كروت فيزا لمعاش تكافل 2018 وبلغ إجمالي كروت فيزا لمعاش كرامة 23292 فيزا.

وقال محافظ القليوبية إن برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي يضمن حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا وكبار السن ويستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت وفوق 65 عاما موضحا أن عملية الصرف ستكون عبر ماكينة الصرف الآلي.

وأكد المحافظ على ضرورة تسليم الفيزا كارت للمستحقين بكل دقة وتعريف المواطن بكيفية تشغيلها وذلك سعيا لراحة المواطنين وتيسيرا عليهم .
حياة كريمة.. توزيع فيزا تكافل وكرامة على 25 ألفا و310 مستفيدين في القليوبية
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