Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورشة عمل حول التثقيف المالي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:00 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قســم التعليم
نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، ورشة عمل بعنوان "التثقيف المالي والأنشطة المالية غير المصرفية" .

وقد أقيمت ورشة العمل في إطار أسبوع المستثمر العالمي ٢٠١٩ تحت مظلة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.

صرح بذلك الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص علي توعية وتثقيف الطلاب وتقديم كل ما هو جديد وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة المتعلقة بالتفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية على حد سواء.

وأشارت الدكتوره ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة أن تنظيم ورشة العمل على هذا النحو من التميز يمثل نقطة إنطلاق حقيقية نحو توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأوضح الدكتور محمد عمر حماد أبودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء لشئون التنمية والتطوير أن ورشة العمل التى تم تنظيمها فى مجال التثقيف المالي والأنشطة المالية غير المصرفية قد أسهمت بشكل كبير في توعية الطلاب علي إختلاف تخصصاتهم بأنشطة بورصات العقود الآجلة ومؤسسات التأمين والتمويل العقاري وأيضًا التمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب الأحوال الجوية.. مصر للطيران تؤجل إقلاع بعض الرحلات لمراعاة ظروف المسافرين

مباراة مجنونة.. السد القطرى يمطر شباك الهلال السعودى بـ 3 أهداف خلال 3 دقائق

بيراميدز يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة

600 ألف جنيه مصاريف مدرسية.. ما لا تعرفه عن توأم زينة من أحمد عز

بـ وصلة رقص.. إيمان العاصي تشعل السوشيال ميديا.. فيديو

الأوضاع الفنية مليئة بالابتذال والإسفاف.. مطرب شاب يقرر الاعتزال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور