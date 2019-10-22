ورشة عمل حول التثقيف المالي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، ورشة عمل بعنوان "التثقيف المالي والأنشطة المالية غير المصرفية" .



وقد أقيمت ورشة العمل في إطار أسبوع المستثمر العالمي ٢٠١٩ تحت مظلة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.



صرح بذلك الدكتور محمد حسن العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص علي توعية وتثقيف الطلاب وتقديم كل ما هو جديد وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة المتعلقة بالتفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية على حد سواء.



وأشارت الدكتوره ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة أن تنظيم ورشة العمل على هذا النحو من التميز يمثل نقطة إنطلاق حقيقية نحو توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .



وأوضح الدكتور محمد عمر حماد أبودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء لشئون التنمية والتطوير أن ورشة العمل التى تم تنظيمها فى مجال التثقيف المالي والأنشطة المالية غير المصرفية قد أسهمت بشكل كبير في توعية الطلاب علي إختلاف تخصصاتهم بأنشطة بورصات العقود الآجلة ومؤسسات التأمين والتمويل العقاري وأيضًا التمويل متناهي الصغر وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.