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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم ملتقى لتوظيف الخريجين من كلية الإعلام

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:00 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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قســم التعليم
تنظم كلية الاعلام بالجامعة مؤتمرًا صباح غد (الاربعاء) لتوظيف الخريجين من طلاب الكلية وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا

يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى ترتكز على الالتزام بدعم خريجيها من مختلف التخصصات .

وقد صرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأن مؤتمر وملتقى التوظيف يقام فى مقر الجامعة ويأتى في إطار السعى المستمر نحو دعم الخريجين وأيضًا الطلاب المقرر تخرجهم وذلك بتوفير فرص عمل تتوائم مع ما تلقوه من تدريب راقى وفق مناهجهم الدراسية المتطوره التي تلقوها خلال دراستهم بكلية الاعلام بالجامعة .

يذكر أن هذا المؤتمر والملتقى المصاحب له يشارك فيه عدد من الشركات الكبري والمؤثرة التي تعمل في المجالات الاعلاميه والتدريب .
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