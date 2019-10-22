لبنان ينتفض.. 3 طلبات من الحكومات الأجنبية لـ سعد الحريري

نقل مكتب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري عن منسق الأمم المتحدة في لبنان قوله اليوم الثلاثاء إن حكومات أجنبية عبرت عن تأييدها لأهداف الإصلاح التي حددتها الحكومة اللبنانية.
وقال مكتب الحريري إن رئيس الوزراء التقى مع سفراء من عدة جهات منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وأضاف المكتب أن السفراء طالبوا لبنان بالتعامل مع مطالب المحتجين والكف عن استخدام العنف ضدهم والتصدي للفساد.
وكان من بين الإصلاحات التي أعلنها الحريري، يوم الاثنين الماضي، خطوة رمزية بخفض مرتبات الوزراء والنواب إلى النصف وكذلك خطوات لتنفيذ إجراءات تأخرت كثيرا وتعد حيوية لوضع المالية العامة على مسار مستدام.