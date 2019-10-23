بمكونات من مطبخك.. 4 طرق للحفاظ على الشعر الأسود

معظم الفتيات تميل إلى اللون الأسود لشعرهن، ولكن يصعب عليهن الحفاظ على اللون لمدة طويلة فإنه يفقد لمعانه في وقت قصير، لذلك نقدم لكي نصائح طبيعية للحفاظ على الشعر الاسود، وفقًا لموقع “stylesatlife”.





الجزر





يحتوي الجزر على الكثير من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة، فإنه أيضًا مفيد للشعر ولاسيما الشعر الأسود، فالطريقة الأفضل للحصول على أفضل النتائج هو شرب عصير الجزر مرة كل يوم فهو علاج فعال، يساعد في الحفاظ على لون الشعر وعند تحويله للون الرمادي.





البصل





يؤثر البصل تأثيرا قويًا وفعال في الشعر الأسود، فإنه من أفضل الخضروات التي تحافظ على الشعر من الهيشان، وأفضل الطرق لاستخدامه هي الحصول على عجينة من مياه البصل وتدليك فروة الرأس به، ثم غسل الشعر بالشامبو.





الليمون





الليمون من أفضل العلاجات التي تساعد الشعر الأسود في الحفاظ على لونه مع اللمعان، عن طريق وضع قطرات من زيت جوز الهند على النار لتسخينه ثم اضافه اليه عصير الليمون، وقومي بتدليك شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.





السمن