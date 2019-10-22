لمنع انتشار العشوائيات والبناء المخالف.. اعتماد الخرائط التفصيلية لتطوير 50 قرية في طوخ

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية اليوم، الخرائط التفصيلية للمخطط التفصيلي لـ 50 قرية بمدينة طوخ.





حضر الاجتماع الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد سند مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وأعضاء المكتب الاستشاري المنفذ للمخطط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وأكد المحافظ، أنه سيتم عرض المخطط في جلسة المجلس التنفيذى القادمة لإقراره وإرساله إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.





وأشار محافظ القليوبية، إلى أن تلك المخططات تأتي للتيسير على المواطنين، منعًا من انتشار العشوائيات والبناء المخالف، وسعيًا نحو إصدار تصاريح للبناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008.





وأوضح أن فائدة المخطط لأى مدينة أنه يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء، من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن في البناء على حساب الأرض الزراعية، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية وتخطيط وتنظيم القرى والمدن حماية للأجيال القادمة وسعيا لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.