ضحك متواصل.. رسالة من تشامبيونزليج لـ محمد صلاح عقب عودته من الإصابة

حرصت الصفحة الرسمية لـ دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج"، على ممازحة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري العائد حديثًا لـ مران الفريق عقب الإصابة.





ونشر الصفحة الرسمية لـ دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددًا من الصور لـ محمد صلاح ولوفرين نجم الفريق أثناء المران.





وعلقت الصفحة، "صلاح + لوفرين = ضحك متواصل".





وكان محمد صلاح غاب عن مباراة مانشستر يونايتد، أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة قوية في الكاحل، تعرض لها نتيجة تدخل عنيف من حمزة تشوردي لاعب ليستر سيتي، في الجولة قبل الماضية من البريميرليج.





ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على جينك البلجيكي، في مباراة الغد، لقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، ويحل ليفربول ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن سالزبورج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جينك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.