في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة

تألقت النجمة دينا الشربيني خلال الأيام الماضية بعدة إطلالات مميزة وأنيقة، فكان أسبوعًا حافلًا بالعديد من المناسبات والفعاليات التي ظهرت فيها دينا الشربيني برفقة النجم عمرو دياب، وانتشرت صور الثنائي معًا على مواقع التواصل الإجتماعي .



حضور مميزة وطلة أنيقة ، كالعادة تظهر دينا الشربيني بإطلالة بسيطة، ومن الملاحظ أنها تفضل الفساتين القصيرة والألوان الفاتحة، فظهرت خلال الأسبوع الماضي بـأربعة فساتين جعلتها حديث السوشيال ميديا لأيام متتالية .



عيد ميلاد الهضبة :



البداية كانت في عيد ميلاد النجم عمرو دياب، فانتشرت المزيد من الصور لدينا وعمرو دياب برفقة النجوم من الوسط الفني الذين احتفلوا بعيد ميلاد الهضبة يوم 11 أكتوبر الماضي .



حفل صناع الترفية :



ظهرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في حفل صناع الترفيه الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وظهرت دينا الشربيني ترتدي فستان أسود قصير ، لكن هذه الإطلالة عرضتها للانتقادات من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبروها لم تراعي الدولة المتواجدة بها وأنها كان من المفترض أن تختار فستان محتشم مثل بقية الفنانات .



عيد ميلاد ابن هاني شاكر :



في حفل زفاف ضخم حضره مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، شاركت النجمة دينا الشربيني في زفاف شريف نجل هاني شاكر منذ أيام قليلة، وتألقت بفستان فسفوري فاتح طويل مفتوح الظهر .



زفاف شقيقة ملك قورة :



وفي اليوم التالي حضرت أيضًا دينا الشربيني وعمرو دياب حفل زفاف شقيقة الفنانة ملك قورة، وابنة الفنانة عبير منير، وتألقت في هذا الحفل بفستان كحلي لامع قصير .