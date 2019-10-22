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تعليم

محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد عادل رجائى فى الذكرى الثالثة لاستشهاده

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:25 م
محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد عادل رجائى فى الذكرى الثا
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إبراهيم الهوارى
افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية مدرسة الشهيد عادل رجائى الرسمية للغات، والتى تحتوى على 15 فصل لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الإبتدائي وذلك في إطار إحتفالات محافظة القليوبية بانتصارات أكتوبر المجيدة. 

وقامت المدرسة بتقديم فقرات فنية قدمها الطلبة والطالبات عن الشهداء وأبناء الشهداء، وقد أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الاحتفالية الرمزية لأحد الشهداء العظام من أبطال القوات المسلحة وأن تسمية المدرسة بإسم الشهيد عادل رجائى تعد فخرا لكل الطلبة والطالبات لأنهم أبناء مدرسة الشهيد.

وأشاد المحافظ بدور رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره من جميع أنحاء البلاد بناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة الإرهاب وتطهير البلاد من البؤر السرطانية الإرهابية التى تستهدف استقرار وأمن الوطن والمواطن.

ثم توجه المحافظ لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى الذى أقيم امام منزل الشهيد عادل رجائى إحياء للذكرى الثالثة على استشهاده.

كان ذلك بحضور الإعلامية سامية زين العابدين أرملة الشهيد عادل رجائي والعقيد أيمن كمونة المستشار العسكرى بمحافظة القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية.
محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد عادل رجائى فى الذكرى الثالثة لاستشهاده
محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد عادل رجائى فى الذكرى الثالثة لاستشهاده
محافظ القليوبية يفتتح مدرسة الشهيد عادل رجائى فى الذكرى الثالثة لاستشهاده
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