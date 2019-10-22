"المعلمين" تتابع واقعة التعدي على مدير مدرسة بالشرقية

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفي نقيب معلمي الشرقية بمتابعة حالة المعلم السيد عبد البر مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادي بناحية قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس والذي تم الاعتداء عليه من قبل ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة حيث قام بالتهجم عليه في المدرسة، وإصابته بثقب في الأذن وكسر في أحد أصابع اليد اليسرى، وأن الإصابة أحدثت به عاهة مستديمة.



وكلف الزناتي محسن لطفي بمتابعة حالة المعلم بالمستشفى وكذلك تحقيقات النيابة وتوكيل محامي النقابة للوقوف بجانب المعلم.



وكانت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين تلقت اليوم اخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية يفيد بتعرض المعلم السيد عبد البر مدير مدرسة عرب تل الجراد للتعليم الإعدادي بناحية قرية «أنشاص الرمل» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس للاعتداء من قبل ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة والذي قام بالتهجم عليه في المدرسة، وإصابته بثقب في الأذن وكسر في أحد أصابع اليد اليسرى، وأن الإصابة أحدثت به عاهة مستديمة.



وأفاد إخطار غرفة عمليات معلمي الشرقية أنه تم نقل مدير المدرسة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتحرر محضر برقم 12486 إداري بلبيس لسنة 2019 لإثبات الواقعة.