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فن

بعد أحداث لبنان.. MBC مصر تكشف مصير حلقات The voice

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:42 م
The Voice
The Voice
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محمد نبيـل
كشف مصدر خاص داخل شاشة MBC مصر لموقع "صدى البلد" مصير الحلقات المقبلة من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" والتى يتم بث حلقاته من بيروت.

وقال المصدر إن جميع الحلقات المذاعة حاليا تم تسجيلها قبل فترة، مشيرا إلى أن حلقات البث المباشر سوف تبدأ مساء يوم السبت 16 نوفمبر المقبل، وهو ما يعنى أنه يتبقى فترة زمنية ليست بالقصيرة لاكتشاف الأمر وتقييمه، مؤكدا أن شبكة MBC تتمنى عودة الحياة الطبيعية للبنان فى أسرع وقت ممكن.

وكانت حلقات الأسابيع الماضية من البرنامج، حملت أصواتًا متميّزة تنافس المدرّبون النجوم على ضمّها إلى فرقهم، حتى الحلقة الأخيرة من مرحلة "الصوت وبس" من البرنامج العالمي "The Voice" بصيغته العربية على "MBC مصر".

وقدّمت الحلقات بعض الأصوات الجديرة بالتواجد في الساحة الفنية، ما دفع بالمدرّبين إلى لف كراسيهم تقديرًا لأصواتهم رغم اكتمال الأعداد في فرقهم، مما يؤكد ارتفاع سقف المنافسة على أحلى الأصوات في المرحلة المقبلة.
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