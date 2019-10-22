أبو زيد: قمة روسيا إفريقيا تطور جديد فى حجم العلاقات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى ابوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان قمة روسيا افريقيا تعد تطور نوعى فى العلاقات ببن روسيا والقارة الافريقية من خلال الاسهام فى تعزيز التعاون على مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية



واوضح مصطفى ابو زيد فى بيان له ان حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الافريقية ارتفع بنسبة ١٧٪ خلال عام ٢٠١٨ ليبلغ ٢٠ مليار دولار



وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى العلاقات المصرية الروسية من حيث تطور العلاقات خلال السنوات الأربع الماضية من خلال الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونتج عن تلك الزيارات تعزيز فى التعاون الاقتصادى من خلال انشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور تنمية قناة السويس ومشروع محطة الضبعة النووية وزيادة عدد الشركات الروسية للاستثمار فى مصر، حيث إن هناك ٥٥ شركة ترغب فى الاستثمار بالمنطقة الصناعية، والتى من شأنها توفير ١٥٠ ألف فرصة عمل ومن جانب اخر نقل وتوطين التكنولوجيا المستخدمة فى اقامة المشروعات لتدريب وتأهيل العمالة المصرية بالاضافة الى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام ٢٠١٨ الى ٧.٦ مليار دولار وارتفاع حجم الصادرات المصرية الى روسيا الى ٥٢٦ مليون دولار.



ونوه أبو زيد إلى أن عقد قمة روسيا افريقيا ستساهم ببحث سبل التعاون وايجاد حلول لمشكلات القارة الافريقية ومكافحة الفقر والاستفادة من الموارد والثروات التى تزخر بها القارة الافريقية فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الافريقية، وهنا يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى فى تلك القمة على الوصول الى تعاون يلبى طموحات القارة الإفريقية ويدعم من زيادة حجم التجارة ودعم وتطوير البينية الأساسية وتفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية مع الاتحاد الاوراسى.