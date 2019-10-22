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فن

تعليق مثير من أمير طعيمة على أزمة لقاء القمة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:43 م
امير طعيمة
امير طعيمة
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مصطفى كرم
علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن الأزمة التي تمر بها كرة القدم المصرية بسبب تأجيل اتحاد الكرة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وغرد أمير طعيمة عبر تويتر قائلا :"‏والله يا جماعة أنا شايف إن كرة القدم لعبة لطيفة الغرض منها التسلية، كم الدوشة والصداع ده مبالغ فيه بصراحة".

وتابع: "أمال لو عندنا كورة كان هيحصل ايه، ده احنا ميت مليون وعندنا لاعب واحد سوبر، ولما بنوصل كأس العالم كل ٣٠ سنةً بنعتبره إنجاز، و ريلاكس يا جماعة 😂".

ولاقت التغريدة ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎الكورة المدوره عندنا فى العناية المركزة وفى غيببوبة تامة من سنة ٢٠١٠" و" ‏‎قولت المفيد يا شاعر 👍" و" ‏‎جيبت الخلاصة".

ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة المصري بيانا بشأن مباراة الأهلي والجونة المقررة غدا بعد رفض الأهلي خوض أي مباراة بالدوري قبل مواجهة الزمالك.
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