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أخبار البلد

وكيل الأطباء: وضع عمل المعيدين على كف عفريت يزيد نسبة الهروب إلى الخارج

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة نجوي الشافعى، وكيل نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مضيفا أن النقابة ترعى مصالح أعضائها لدى صاحب العمل وهى الحكومة، مضيفة أن الاستقرار والرضا الوظيفي من أهم عوامل نجاح منظومة العمل أيا كان نوع هذا العمل.

وأكدت الشافعي في تصريحات، لـ"صدي البلد" أن مهنة التدريس والتعليم والجامعى تحتاج إلى صفاء الذهن وخلو البال من هموم الحياة وكيفية تدبير متطلباتها، مشيره الي ان العمل بالجامعة يتطلب الإبداع والعطاء اللامحدود للنهوض بالعملية التعليمية من ناحية ولتطوير البحث العلمى والخروج بنظريات علمية جديدة من ناحية أخرى وهو ما لا يتوفر مع فرضية العمل على " كف عفريت" كما يتطلبه التعديل الجديد فى القانون .

وأفادت وكيل النقابة، أن ما يثير الريبة والتناقض هو الدعوة إلى زيادة عدد المقبولين بالجامعات الحكومية خاصة كليات الطب و يتوازى معها خطر تناقص أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات إذ يسعى هؤلاء المعيدون والمدرسون المساعدون للبحث عن جامعات أخرى بالداخل أو الخارج والتى تمنح عائدا ماديا عاليا لا يقارن بالنسبة للجامعات الحكومية والتى يصبر عليها هؤلاء لصفة التعيين بها والثبات فما بالك وهي تفقد هذه الميزة بهذا التعديل الغريب الجديد.

وجاء فى نص البيان بأن نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م

وأعلنت نقابة الأطباء أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر، حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدا فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة)، مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها، وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.
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