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منوعات

مذيعة سعودية تثير الجدل بعد المطالبة بتخصيص مكان للعب داخل المساجد

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:07 م
منى ابو سليمان
منى ابو سليمان
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عزة عاطف
يشتكي المصلون من اصطحاب بعض الآباء لأولادهم إلى المساجد، حيث يركضون أمام المصلين ويسبون الضوضاء، إما لأنهم لا يفهمون قدسية المكان أو لمجرد لفت انتباه التائهين في ملكوت الله، إلا بعض الأطفال الذين عودهم آباؤهم على أداء الصلاة منذ الصغر واحترام بيت الله.

وللمساهمة في حل هذه المشلكة نشرت الإعلامية السعودية «منى أبو سليمان» تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تقول "لا مانع من وجود مكان لعب للأطفال داخل المسجد بمنطقة مكيفة وجانبية ليستطيع الأب رؤية اولاده بسهولة و لتفادي إزعاجهم إذا لم يصلوا".

وأثارت تغريدتها الجدل بين المتابعين حيث عارضها البعض بشدة قائلين بأن المسجد ليس مكانًا "للهو واللعب" بينما علقت هي بأن "الأطفال في زمن الرسول كانوا يلعبون داخل المسجد.

وأضافت "مطلوب من الآباء إحضار أطفالهم للمسجد فى جميع الصلوات منذ الصغر ومنطقة الألعاب تساهم فى جعل المسجد مكانا محببا لهم".

وهو ما وجده البعض الآخر مقنعًا حيث علق أحد المغردين بالاتفاق معها قائلًا "المسجد كالمدرسة، يجب أن يكون مكانًا محببًا للأطفال"، بينما قال آخر هناك فرق بين ممارسة الطفل لفطرته بالعبث واللعب وبين تعلمه السكينة والهدوء داخل المسجد"، واعترضت مغردة بشدة قائلة "سبحان الله قاعات الأفراح يمنع اصطحاب الأطفال خوفًا من العبث واللعب وإزعاج الضيوف، والمساجد عادي نطالب بحضورهم وجعل المسجد مدينة ملاهٍى".

وتعتبر منى أبو سليمان أول مذيعة سعودية تظهر على الفضائيات العربية من خلال برنامج كلام نواعم على شاشة إم بي سي 1.
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