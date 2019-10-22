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أخبار العالم

هيئة تنسيق الثورة اللبنانية تعلن مطالبها.. تعرف عليها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أصدرت "هيئة تنسيق الثورة" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه إنها ستجري اتصالات بباقي المجموعات تبقي أبوابها مفتوحة للجميع لإنشاء تجمع من قوى المعارضة.

وأضافت الهيئة: "الشارع أسقط الشرعية والسلطة الحاكمة واستجابةً للإنتفاضة الشريفة نعلن المطالبة باستقالة الحكومة فورًا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظمة الحاكمة تكون مهامها محددة باسترداد الأموال المنهوبة من قِبل كل من تولى السلطة من 1990 حتى اليوم ومنعهم من مغادرة البلاد ومحاسبتهم، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد في مهلة أقصاها 6 أشهر".

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة الإستمرار في التظاهر والإحتجاجات في العاصمة والمناطق حتى تحقيق المطالب"، وقالت: "نطلب من القوات المسلحة وعلى رأسها الجيش الوطني حماية المتظاهرين في كل المناطق والأشخاص الذين تعرضوا للتهديد في أماكن سكنهم".
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