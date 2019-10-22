على رأس الوفد المصرى.. ليلى علوى ضيف شرف أيام قرطاج السينمائية

أعلنت ادراة أيام قرطاج السينمائية عن تفاصيل دورتها للعام 2019 والتي ستكون من 26 أكتوبر الحالي ولغاية 2 نوفمبر 2019 وستحتفي بالسينما العربية والإفريقية.



وهذه الدورة ستحمل اسم المنتج الراحل نجيب عياد مدير عام المهرجان كتكريم له بعد أن رحل في أوج التحضيرات للدورة الحالية وستكون فعالية الاحتفاء بنجيب عياد يوم 27 أكتوبر بحضور عدد من أصدقائه الفنانين والكتاب والموسيقيين.



وكشفت المديرة الفنية لأيام قرطاج السينمائية لمياء قيقة عن عدد الأفلام التي ستعرض والتي تصل إلى 170 فيلما من إنتاج سنتي 2018 و2019 وتم اختيارها من بين 674 عملا عربيا وإفريقيا.



ويتنافس 44 فيلما على جوائز المسابقات الأربعة لأيام قرطاج السينمائية 12 فيلما منها في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلما آخر مرشحا في مسابقة الوثائقي الطويل و12 فيلما في قسم الروائي القصير و8 أفلام في قسم الوثائقي القصير.



ومن بين الأفلام المتنافسة في مسابقة الروائي الطويل فيلم "نورا تحلم" لهند بوجمعة (تونس)، "أدم" لمريم توزاني (المغرب) و"بعلم الوصول" لهشام صقر (مصر) فيما تضم مسابقة الوثائقي فيلم سامي التليلي "عالبار" (تونس) وبيت اثنين ثلاثة" لروبا عطية (لبنان) و"بالولي: الذئب الذهبي" للمخرجة كلووي عائشة بورو (بوركينا فاسو).



ومن المنتظر أن تكون ليلى علوي ضيفة شرف المهرجان إلى جانب كل من لبلبة وفتحي عبد الوهاب من مصر وكارمن بصيبص من لبنان ومن الممثلات التونسيات المقيمات في مصر تحضر هند صبري، درة، فاطمة ناصر وعائشة بن أحمد فيما لم يؤكد ظافر العابدين حضوره بعد بسبب ارتباطاته المهنية لكن من المرجح أن يحاول المشاركة في افتتاح المهرجان أو اختتامه دعما لدورة 2019 التي تكرم مديرها الراحل.