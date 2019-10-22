شتاء ممطر.. سيول بوادي القناة في السويس.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهتها



وفي الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمجابهة السيول ، مكلفًا الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوي والتدخل السريع في حالة حدوث أمطار وسيول.



كما كلف صقر معهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري بعمل دراسة سريعة لخط مجرى السيل من المنطقة الاقتصادية حتى منطقة سوميد ورفع القدرة الاستيعابية لاستقبال كميات مياه اكبر من المتوقعة ، علي ان يتم عرض الدراسة خلال 10 أيام.



وكلف صقر أيضا الهيئة العامة للطرق والكباري بإعداد دراسة سريعة لتصميم شكل الكباري أعلى مخر السيل .



وفي نهاية الاجتماع شدد صقر على مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بالمرور على مخرات السيول بمحافظة السويس ، والتأكيد علي الجهات المشاركة في مجابهة السيول من خلال جاهزية الأفراد والمعدات والسيارات المستخدمة .



حضر الاجتماع اللواء أحمد أسامة مساعد رئيس الهيئة للمشروعات ووليد شوقي رئيس حي عتاقة وممثلو شركة سوميد ومعهد بحوث الموارد المائية والري وهندسة الري والطرق والكباري وقطاع المياه الجوفية.

شهد وادي القناة بمحيط العين السخنة في محافظة السويس سيولا بالمناطق الجبلية الوعرة والوديان المحيطة بها. كما شهدت بعض المناطق الصناعية أمطارا غزيرة ولم تتأثر حركة المرور على الطرق التي تربط السويس بالعين السخنة و المحافظات المجاورة .وصرح محمد خضير شيخ مشايخ القبائل البدوية بالمنطقة بأن جميع شركات المنطقة الصناعية بالأدبية و السخنة ووادى حجول فى حالة طوارئ بمعداتها للتدخل السريع فى مواجهة المجارى المائية لمجرى السيول لوقف أى آثار تدميرية و الإنذار المبكر عنها.وشهدت بعض المناطق الصناعية أمطارا غزيرة دون أدى خسائر أو تأثير على الانتاج وحركة تغيير عمال الورديات .فى الوقت نفسه عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعًا بحضور اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس اجتماعا لبحث الاستعدادات لاستقبال موسم السيول والأمطار بمنطقة شركة سوميد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لقطاع السخنة.