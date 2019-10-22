بـ إطلالة أنيقة .. أسما شريف منير تُبهر متابعيها

شاركت أسما شريف منير صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة محتشمة وأنيقة نالت إعجاب الكثير من متابعيها.



وأطلت أسما شريف منير، بـ بلوزة بأكمام طويلة باللون الأحمر ونسقت معها جيب بيليسية باللون الأزرق المُطعم باللون الأحمر البسيط مما أبرز جمال إطلالتها.



ولم تتكلف أسما شريف منير، في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق مع مجموعة من الخواتم وأسورة لإكمال إطلالتها.



ووضعت أسما، ميكب بالوان الترابية التي تلائم بشرتها وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاة باللون الأحمر المناسب لإطلالتها.



واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها......