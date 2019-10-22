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محافظات

استعادة الشكل الجمالي.. تطوير ميدان المحطة في الغربية .. صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:04 م
مدينة طنطا
مدينة طنطا
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احمد علي
استعرض اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية مخططات تطوير وتنسيق ميدان المحطة بمدينة طنطا للعمل على إعادة صياغة الرؤية الجمالية للفراغات بالتزامن مع إعادة تخطيط الميدان وفقًا لرؤية معمارية تتفق مع طابع المنطقة التي تضم عددًا من المناطق التراثية المتمثلة في (مبنى محطة السكة الحديد – المعهد الديني – المسجد الأحمدي).

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد اليوم بالديوان العام للمحافظة بحضور المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والوفد المرافق له ومسئولي التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة ورئيسا حي أول وثان طنطا.

خلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية مخططات التطوير التي تستهدف (تحقيق القدر الأكبر للتنمية المستدامة – تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالتنسيق الحضاري – تجميل الصورة البصرية للمنطقة – التأكيد على الطابع المعماري والتاريخي للمنطقة – مراعاة الإجراءات الخاصة بالسلامة وتسهيل حركة المشاة ووسائل الانتقال والحركة المرورية).

يذكر أن أعمال التطوير تتضمن (إعادة تخطيط المحاور المرورية – تحديد أماكن عبور المشاة والتي تراعى ذوى القدرات الخاصة – تجديد البلدورات – تشجير الجزيرة الوسطى – أعمال إنارة – عمل إشارات مرورية – توحيد ألوان المباني المحيطة – توحيد نماذج المحلات التجارية – إنشاء نصب تذكاري بإرتفاع 12 متر يعبر عن هوية المحافظة " الدينية , الزراعية , الصناعية" – إنشاء جزيرة وسطى متضمنة بعض الأعمال الديكورية – تحديد وتخطيط أماكن إنتظار السيارات – إنشاء مقاعد إنتظار للمواطنين).

أكد محافظ الغربية على محورية ميدان المحطة بطنطا لإرتباطه المباشر بالعديد من الشوارع الرئيسية والمصالح الخدمية التي تقدم خدماتها لجميع مواطني المحافظة وزوارها والوافدين خاصة أثناء فترة الإحتفال بالمولد الأحمدي ، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

في نهاية الإجتماع وجه المحافظ بسرعة تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية المعنيين بأعمال التطوير بالديوان العام والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لسرعة إنهاء كافة الإجراءات للبدء في تنفيذ مخطط التطوير.
استعادة الشكل الجمالي.. تطوير ميدان المحطة في الغربية .. صور
استعادة الشكل الجمالي.. تطوير ميدان المحطة في الغربية .. صور
استعادة الشكل الجمالي.. تطوير ميدان المحطة في الغربية .. صور
استعادة الشكل الجمالي.. تطوير ميدان المحطة في الغربية .. صور
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