رسميا.. إطلاق وضع الـ Dark mode لـ Gmail مع تحديث Android 10

أخيرًا ورسميًا يمكنك الحصول على وضع الـ Dark mode لتطبيق بريد Gmail مع تحديث نظام تشغيل Android 10 الجديد، بعد تسريبات عدة عن ميعاد إطلاق هذا التحديث.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، أصبح بمقدورك الحصول على الوضع الليلى والإستمتاع باللون الأسود المميز بمجرد تحديثك لنسخة Android 10.



يذكر أن جوجل كانت قد أعلنت لاحقًا فى الشهر الماضى عن ميزة الوضع الليلي لجميع مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS، وسيكون بإمكان المستخدمين تخصيص الوضع الليلي في جي ميل، لدي المستخدم إمكانية تطبيق الوضع المظلم بناءًا على سمة الرئيسية للنظام أو تطبيق الوضع تلقائيًا في أوقات معينة واكثر.



يذكر أن ميزة الوضع الليلي "Dark mode"، هى خاصية تعمل على تغيير لون خلفية الشاشة إلى أسود بهدف تقليل من إجهاد العين أثناء استخدام الهاتف ليلًا، بالإضافة لتوفير طاقة بطارية الهاتف، وقد قامت جوجل بطرح ميزة الوضع الليلي إلى تطبيقاتها المختلفة والتي من بينها تطبيق مساعد جوجل الذكي "Google Assistant"، بالإضافة إلي نظام تشغيلها الجديد أندرويد 10 "Android 10".

