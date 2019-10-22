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أخبار العالم

يطلق النار من رشاش آلي على جيرانه بحفر الباطن بالسعودية.. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:58 م
صدى البلد
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سعيد العربي
ألقت شرطة المنطقة الشرقية بالسعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل أطلق النار من سطح منزل تحت الإنشاء، باتجاه منزل مجاور بحفر الباطن.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إنه عند الساعة (1:45) من ليلة يوم الثلاثاء، باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل؛ حيث تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجاني هو مواطن في العقد الثالث من العمر وبحالة غير طبيعية، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء، وسط تأكيدات من شرطة المنطقة الشرقية على حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها.
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