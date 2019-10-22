وزير الإسكان أمام البرلمان: طرح وحدات الإسكان الاجتماعي تم بالتدرج.. سعر الوحدة في الإعلان القادم 250 ألف جنيه.. ونسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%

وزير الإسكان: جار تنفيذ 3600 مشروع مياه وصرف بتكلفة 55 مليار جنيه

الدولة طرحت 720 ألف وحدة إسكان اجتماعى الفترة الماضية تم عمل 11 إعلانا عن السكن الاجتماعي الدولة تتحمل أسعار المرافق وسعر الأرض





قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الدولة طرحت 720 ألف وحدة إسكان اجتماعى الفترة الماضية، وجارٍ حاليًا طرح 100 ألف أخرى، مؤكدًا أنه تم الانتهاء إلى بناء 400 ألف وحدة، تم تخصيص 280 ألف وحدة منها للمواطنين حتى الآن.





كان ذلك في كلمة الوزير بالجلسة العامة اليوم، للرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليه من النواب، عن نقص الخدمات الأساسية من مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى.





وقال الوزير، إنه تم عمل 11 إعلانا عن السكن الاجتماعي، وتقدم ما يقرب من مليون مواطن للحجز، كما بلغ حجم الاستثمارات فى تلك الوحدات 100 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه في ما يخص قطاع المياه والشرب فتم إنفاق 160 مليار جنيه في الـ 4 سنوات الماضية.





وأشار إلى أن طرح وحدات الإسكان الاجتماعى تم بالتدرج، ووصل ثمن الوحدة فى أول طرح فى عام 2014 إلى 135 ألف جنيه، وفى 2015 بلغت 154 ألف جنيه، وفى 2016 بلغت 184 ألف جنيه، وفى الإعلان العاشر ارتفع سعرها إلى 225 ألفًا، متوقعًا أن يصل ثمن الوحدة فى الإعلان القادم الى 250 قائلا : تلك الاسعار ليست موجودة فى القطاع الخاص خاصة أن الوحدات تتسلم كاملة المرافق".





وأوضح عاصم الجزار، أن الدولة تتحمل أسعار المرافق وسعر الأرض، ويتم دعم ذلك من خلال صندوق الإسكان، مؤكدًا أن تحريك سعر العملة أثر على كل قطاعات الدولة.





وأضاف أنه يتم التمويل بمتوسط 97 ألف جنيه حسب دخل المواطن، مشيرا إلى أن تلك المشروعات حققت نقلة جيدة على مستوى الدولة ومستعدين لتوفير وحدات إسكان فى كافة المحافظات فى حال تواجد الأرض داخل الأحوزة العمرانية للمدن.





فيما أشار الجزار إلى أن هناك 3600 مشروع مياه وصرف يتم العمل فيها حاليا بتكلفة 55 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 1055 مشروع.





وبالنسبة للعام المالي الحالي، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أنه تم طلب تمويل بقيمة 40 مليار جنيه، إلا أنه تم توفير 18،1 مليار جنيه، بنسبة حوالي 45% من الرقم المطلوب، ويتم العمل حاليا على إنهاء عددا من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.





وقال الوزير: نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98% ، موضحا أن هذه النسبة داخل الأحوزة العمرانية، أما بالنسبة للريف وصلت النسبة الى 97%.





وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان إلى أنه من المخطط الانتهاء من 44 مشروع مياه شرب في 2020.



