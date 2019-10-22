المدير الفني لدكرنس: الفوز والانسجام والثقة أهم مكاسب مباراة الأولمبي

أعرب أيمن الجمل المدير الفني لدكرنس عن سعادتة بتحقيق فريقة الفوز الأول خارج ملعبه على الأولمبى بهدف دون رد واحتلال فريقة

قمةالمجموعة الثالثه .



وأضاف المدير الفني لدكرنس أن فريقة ضرب عده عصافير بحجر واحد عقب الفوز على الأولمبى وهى تحقيق ثلاث نقاط غالية خارج ملعبنا من الفوز على أحد الفرق القوية بالمجموعة وكذلك الإنسجام بين اللاعببن واكتسابهم الثقة .



وأوضح الجمل أن لاعبوه نجحوا في رقابة مفاتيح لعب الأوليمبى ومهاجمية وتركوا للفريق السكندرى صاحب الإسم والتاريخ الإستحواذ والكرات العرضية مع الإعتماد على الهجمات المرتدة التى جاء الفوز من إحداها .



واختتم الجمل تصريحاتة قائلا أنة يتعامل مع كل مباراة على حده ولا يستطيع التنبؤ بموقف دكرنس فى المجموعة من الآن .