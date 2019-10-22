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رياضة

رغم عدم اقتناع ميتشو بهما .. لماذا يرفض الزمالك رحيل نجمي الفريق

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:22 م
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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القسم الرياضى
رفض نادي الزمالك بشكل فكرة رحيل الثنائي كريم بامبو وإسلام جابر خلال الفترة المقبلة بسبب عدم قناعة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بقدراتهما.

وشارك بامبو لدقائق قليلة مع الزمالك منذ بداية الموسم، في الوقت الذي لم يحصل إسلام جابر على فرصته بشكل نهائي مع الفريق حتى الآن.

وتمسك مسئولو النادي الأبيض باستمرار الثنائي لنهاية الموسم وعدم رحيل أي منهما في يناير المقبل بسبب رغبة الإدارة في مشاركتهم وتقييم مستواهم داخل الملعب.

وكان الزمالك قد تعاقد مع بامبو مطلع الموسم الجاري من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وإسلام جابر من صفوف مصر للمقاصة بعد إنتهاء فترة إعارته لصفوف الداخلية.
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