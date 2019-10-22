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رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه النجوم في كأس مصر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:38 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس مصر، التي أجريت اليوم داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواجهة فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، لفريق النجوم، ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الأن.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا فاز في مباراته الأولى بدوري القسم الثاني، التي أقيمت أمس أمام فريق الداخلية، بهدفين دون رد، في الوقت الذي تعادل فيه النجوم مع القناة بدون أهداف في نفس الجولة.

وكانت القرعة أقيمت اليوم في حضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد وحسام الزناتى مدير إدارة المسابقات وسيد بخيت وناصر فراج مقرري إدارة المسابقات.

ويشارك فى الدور التمهيدى الأول ٨٦ فريقا تم تقسيمها طبقا للتوزيع الجغرافى كما شملت القرعة الأدوار التالية وقام الدكتور جمال محمد علي بتقديم شرح واف لنظام القرعه قبل اجرائها ، حيث قام بالرد على جميع اسئلة مندوبى الأندية.
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