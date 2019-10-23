أطفال العالم مهددون.. اليونيسيف يدق ناقوس الخطر.. ويؤكد: هناك نقص كبير في تمويل البرامج الإنسانية.. ونحتاج 4.16 بلايين دولار لخدمات الصحة والتعليم

منظمة اليونيسيف :

ملايين الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات والكوارث يواجهون أخطارًا

نحتاج لـ 12 مليون دولار لمواصلة العلاج المنقذ للأرواح لأكثر من 61,000 طفل في السودان

لن نتمكن من توفير خدمات الحد من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل بليبيا





يعاني الكثير من أطفال العالم الكثير من المخاطر الصحية والاجتماعية نظرا لكثرة النزاعات والكوارث التي تضرب الكثير من دول العالم.





وقالت اليونيسف اليوم إن ملايين الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاعات والكوارث يواجهون أخطارًا بسبب النقص الكبير في تمويل البرامج الإنسانية المنقذة للأرواح.





واستلمت اليونيسف حتي الآن 54 في المئة فقط من مجموع 4.16 بلايين دولار لازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتغذية والحماية لـِ 41 مليون طفل في 59 بلدًا في هذا العام ومع دخول الربع الأخير من عام 2019، حيث تبلغ الفجوة التمويلية 46 في المئة من التمويل المطلوب.





وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، "يعاني ملايين الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء العالم من التبعات الفادحة للأزمات الإنسانية التي تزداد تعقيدًا باطراد، لافتة الي أنه ومن دون الموارد الإضافية، لن يتمكن هؤلاء الأطفال من التوجه إلى المدارس أو تلقّي التحصين أو الحصول على تغذية كافية أو حماية من العنف والإساءات.





واضافت : فيما نواصل دعوتنا إلى إنهاء النزاعات والاستعداد للطوارئ على نحو أفضل، فإننا بحاجة إلى دعم إضافي من المانحين لمساعدتنا على تلبية الاحتياجات الأكثر أساسية للأطفال".





وتابعت: أما الأوضاع الطارئة التي تشهد أكبر الفجوات التمويلية فتتضمن باكستان (83 في المئة)، والكاميرون (80 في المئة)، وبوركينا فاسو (76 في المئة)، وفنزويلا (73 في المئة) حيث تظل الأوضاع الطارئة الواسعة النطاق في سوريا والبلدان المجاورة لها، وفي اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلاديش منقوصة التمويل إلى حد كبير.





وصرحت المنظمة الاممية قائلة : وإذا استمرت هذه الفجوات التمويلية حتى نهاية العام، سيعاني الأطفال من تبعات رهيبة ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثمة حاجة ملحة لـ 61 مليون دولار لتوفير خدمات أساسية لمجتمعات محلية في المنطقة عانت منذ مدة طويلة من أزمات إنسانية وأمنية، وكذلك لخلق بيئة ملائمة لاستجابة فعالة لمواجهة مرض الإيبولا.





واستطردت قائلة: وفي إثيوبيا، تحتاج اليونيسف أكثر من 43 مليون دولار لتزويد الأطفال والأسر المتأثرين بالجفاف والتهجير بالمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ، بينما في هايتي، تحتاج اليونيسف قرابة 2 مليون دولار لتوفير دعم غذائي لأكثر من 19,000 طفل بحاجة إلى مساعدة غذائية مستعجلة، و 2 مليون دولار لدعم خدمات رعاية الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، ولم شملهم مع أسرهم ، وفي ليبيا، لن تتمكن اليونيسف من توفير خدمات الحد من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل دون الحصول على تمويل مستعجل بقيمة 540,000 دولار."





واستكملت : وفي شمالي شرق نيجيريا، ثمة حاجة مستعجلة لتمويل بقيمة 7 ملايين دولار للمحافظة على برامج التغذية المنقذة للأرواح، بما في ذلك 3.5 ملايين دولار لمنع تعطل خط إمداد الأغذية العلاجية الجاهزة للاستعمال لمعالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في جنوب السودان، بلغ تمويل برامج حماية الطفل التي تديرها اليونيسف 20 في المئة فقط من التمويل المطلوب، في حين بلغ تمويل برامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 26 في المئة فقط."





وتابعت : ففي السودان، تحتاج اليونيسف إلى 12 مليون دولار لمواصلة العلاج المنقذ للأرواح لأكثر من 61,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وفي سوريا، بلغت فجوة التمويل 30 مليون دولار، ومن الممكن أن يخسر 2.1 مليون طفل أنشطة التعليم الرسمي وغير الرسمي الضرورية وفي البلدان المجاورة لسوريا (تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر)، والتي تستضيف 2.5 مليون لاجئ سوري، ثمة فجوة تمويلية تبلغ 249 مليون دولار، مما يعني أن 460,000 قد يخسرون أيضًا الأنشطة التعليمية."





واضافت : وفي فنزويلا، تحتاج اليونيسف إلى 6 ملايين دولار على الأقل لمساعدة 60,000 طفل على الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها، وذلك من خلال توفير برامج تغذية مدرسية كما تحتاج اليونيسف إلى 3 ملايين دولار على الأقل للمساعدة في تحصين حوالي 400,000 طفل ضد الأمراض التي يمكن منعها، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ، وفي منطقة غرب ووسط أفريقيا، بلغ تمويل المساعدات الإنسانية التي تقدمها اليونيسف لدعم تعليم الأطفال في البلدان المتأثرة بالأوضاع الطارئة 72 في المئة فقط من التمويل المطلوب.



