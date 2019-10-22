بالصور.. نفق العروبة يغرق فى "شبر ميه".. ومرور القاهرة تغلقه لحين شفط المياه

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة نفق العروبة بصلاح سالم في الاتجاهين، بعد غرقه في مياه الأمطار، ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإخطار محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات شفط لسحب المياه.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، إشارة من الخدمات المعينة بوجود مياه بصورة مرتفعة داخل نفق العروبة، مما أدى إلى توقف حركة السير للمتجه إلى مناطق مدينة نصر ومطار القاهرة وسط المدينة وطريق الأوتوستراد وطريق السويس والعباسية والقاهرة الجديدة.



على الفور وجه اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة بتعزيز الخدمات المرورية وعمل تحويلات بالشوارع الجانبية لفك التكدسات، وتم نشر خدمات المرور أثناء شفط المياه، حتى تعود حركة السير إلى طبيعتها مرة أخرى.