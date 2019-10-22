عقوبات تنتظر مدعي تفسير الأحلام على مواقع التواصل فى الرياض.. تفاصيل

قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, أن اللجنة المختصة رصدت قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بالرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية لتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين، وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.



وأضاف بن بادي أنه صدر أمر أمير المنطقة ونائبه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.





