Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقوبات تنتظر مدعي تفسير الأحلام على مواقع التواصل فى الرياض.. تفاصيل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:54 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, أن اللجنة المختصة رصدت قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بالرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية لتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين، وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وأضاف بن بادي أنه صدر أمر أمير المنطقة ونائبه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عبد العزيز قشوع يكتب: تأملات فى عالم الرؤى والأحلام

العلاج النهائى للتخلص من الكوابيس المستمرة.. تعرف عليه

تفسير الأحلام والرؤى.. علي جمعة يوضح صحة مقولة الحلم قبل الفجر يتحقق

ألعاب أطفال داخل مسجد بالرياض.. والسلطات تفتح تحقيقا.. فيديو

ترشيحاتنا

مكرم محمد أحمد يكشف حقيقة صناعة أردوغان لقنبلة نووية.. فيديو

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

بـ وصلة رقص.. إيمان العاصي تشعل السوشيال ميديا.. فيديو

انتشار المعدات.. القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمجابهة الأمطار

على رأس الوفد المصرى.. ليلى علوى ضيف شرف أيام قرطاج السينمائية

بسبب صباح الخير على واتساب .. سيدة ترفع قضية ضد خليجي .. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور

سرنجات وسحر وملابس حريمي.. حملة شعبية لتنظيف القبور بالدخيلة.. صور

فساتين مبهرة.. ملكات العالم في طوكيو.. من الأجمل؟