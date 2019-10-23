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ديني

علي جمعة: هذا الأمر يضيع ثواب صلاتك .. فيديو

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
ثواب الصلاة
ثواب الصلاة
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عبدالله سليم
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الذي لا تنهاه صلاته عن ارتكاب الفحشاء والمنكر ومالا يرضي الله؛ لا صلاة له، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ فلا صلاة له»، وقوله تعالى: « إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45)»العنكبوت.

وأوضح علي جمعة خلال لقائه في أحد دروسه للعلم والفتوى، أن قول النبي«فلا صلاة له» لايعني أنه سقطت عنه فريضة الصلاة، مؤكدًا أن المعنى أنه لا ثواب يحصل عليه.

وأشار إلى أن الناصح للشخص الذي يصلي ويرتكب الفحشاء والمنكر ينبغي ألا يوجه الخطاب له بقوله: «كيف تصلي وأنت تفعل هذا؟»، موضحًا أن الخطاب يكون بالقول: «كيف تفعل هذا وأنت تصلي؟» وأن الأولى تُعد أمرًا بالمعروف، والاخيرة تُعد أمرًا بالمنكر.
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