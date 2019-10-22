باحث في شئون الحركات الإسلامية: بي بي سي منصة دولية عقدت زواجا كاثوليكيا مع تنظيم الإخوان

قال أحمد عطا، الباحث في شئون الحركات والجماعات الإسلامية، إن "بي بي سي" منصة دولية عقدت زواجًا كاثوليكيًا مع مكتب تنظيم الإخوان، وكانت أول محرك لاستهداف مصر بمجموعة من الشائعات ونشر الأكاذيب.





وأضاف أحمد عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هذه القناة تفتقد المعايير المهنية والأخلاقية، وتحصل على تكليفات لاستهداف دول وعرض تقارير بها معلومات مغلوطة؛ لنشر الفوضى وإسقاط مصر".





وتابع أحمد عطا "بي بي سي تدعم الحوثيين في اليمن، وبي بي سي تدعم كافة التنظيمات الإرهابية".