بعد الفوز على الترسانة .. 90 ألف جنيه مكافأت فورية للاعبى منتخب السويس

قال محمد صلاح المدير الفنى لفريق منتخب السويس، نحمد الله على البداية القوية التى أسعدت جماهير السويس بالفوز على فريق كبير بحجم الترسانة بملعبها بالقاهرة فى بداية مباريات الدورى، وسنطوى الأنتصار على الترسانة و نستعد لكاكولا والنصر بالسويس من أجل مواصل الانتصارات لنتمسك بالمقدمة فى ظل المساندة الجماهيرية .



وأضاف صلاح، أنه سعيد بإستجابة مجلس الأدارة برئاسة محمد هلال لتنفيذ اللائحة المالية التى تحفز اللاعبين وذلك بصرف 90 ألف جنيه مكافأة للاعبين والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز الغالى على الترسانة بملعبها بميت عقبة بهدفين نظيفين أحرزهما على حسين و أحمد فتحى فى أخر 5 دقائق فى أولى مباريات المجموعة الثانية بدورى الممتاز ب .



وطلب محمد هلال رئيس النادى من نبيل غلاب المدير التنفيذى بالأستجابة لطلب المدير الفنى للفريق محمد صلاح بصرف المكافأة خلال 24 ساعة لتحفيز اللاعبين بعد ظهوره بحالة فنية و بدنية تبشر بفريق قوى قادر على المنافسة من أجل تحقيق حلم السويس بالعودة للدورى الممتاز بعد غياب 19 عام .



من جهة أخرى و فى نفس المجموعة قررت أدارة نادى سيراميكا صرف مكافأت لاعبيها بعد فوزهم على الداخلية بهدفين نظيفين بأستاد السويس أحرزهما عبد الله ياسين و أحمد رجب .