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أخبار البلد

توصيات منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:08 م
توصيات منتدى الحوار
توصيات منتدى الحوار والمواطنة لسفراء الأزهر
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محمد شحتة
عقد اليوم الثلاثاء، منتدى الحوار الوطني " أوطان بلا إرهاب...نحو تعاون مشترك"، بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

أكد المشاركون في المنتدى الذي عقد بمشاركة ممثلي المؤسسات الأزهرية وبيت العائلة المصرية والطوائف والكنائس المصرية ومكتبة الإسكندرية على تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في جهوده لمواجهة الإرهاب لتحقيق الاستقرار والرخاء.

وأشاد المشاركون بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في نشر ثقافة التسامح والحوار وترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وجهود بيت العائلة المصرية في ترسيخ مفهوم المواطنه والتعايش وترسيخ القيم العليا المشتركة بين الأديان.

كما عبروا عن تأييدهم لمبادرة "أوطان بلا إرهاب "والتي أطلقتها المنظمة بمختلف فروعها الداخلية والخارجية , والتي تسعى إلى الوحدة ولم الشمل ونبذ التعصب ومحاربة الإرهاب والتطرف، وتأسيس مجلس للحوار والمواطنة برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، ويتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الأطراف المشاركة.

ودعا المشاركون إلى عقد مؤتمر عالمي يجمع بين كافة الطوائف والمؤسسات الدينية والمدنية، والتعاون من أجل العمل على إقامة برامج توعوية مشتركة بين المشاركين والمنظمة لنشر ثقافة التعايش والوقوف فى وجه الأفكار الإرهابية والمتشددة والمتطرفة، والعمل على خلق روح من الوعى الفكرى بقضية الإرهاب وخطورته على الأوطان من خلال لقاءات وورش عمل وندوات وزيارات ومبادرات مشتركة لتفكيك الفكر المتطرف من خلال البرامج المتنوعة.

وطالب المشاركون بضرورة العمل على وضع برامج خاصة للاهتمام بالطفل والأسرة، والعمل على التوعية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، والتركيز على إقامة فعاليات خاصة بوثيقة الإخوة الإنسانية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

كما طالبوا بالاستعانة بأدوات القوي الناعمة في محاربة التطرف والعمل علي وضع برامج متخصصة بالتعاون مع وزارة الثقافة, والتربية والتعليم, ووزارة الشباب والرياضة، وتضافر الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، والدعوة إلي دعم سبل العيش المشترك.
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