الحرية المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع تعليم الكبار لمواجهة مشكلات الأمية

وقع الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة ويهدف البروتوكول من منطلق الخدمة المجتمعية التي ينتهجها كلا من المؤسستين لمواجهة مشكلات محو الامية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الحمهورية.



وأبدى صلاح حسب الله فى كلمته سعادته بالتعاون مع أحد مؤسسات الدولة العريقة متمثلة في هيئة تعليم الكبار ودور الحزب لخدمة المواطن المصري البسيط وهو أهم دعائم الدولة المصرية، مؤكدا تسخير جميع امكانيات الحزب لصالح الهيئة القومية لتعليم الكبار.



يأتى ذلك فى ضوء سياسات حزب الحرية المصري لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لتوصياته في مجال محو الأميه وتوصياته للأحزاب بذلك ومن جانبه وجه الدكتور عاشور عمرى التحية للدكتور صلاح حسب الله ولجميع قيادات وشباب وكوادر حزب الحرية المصرى على هذه المبادرة .