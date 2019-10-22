بـ ملابس بلدي.. مي سليم تشعل إنستجرام









نشرت الفنانة مي سليم مقطع فيديو جديدا لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير مسلسل حواديت الشانزليزيه.وتألقت مي سليم بإطلالة ريفية وارتدت فستانا أصفر مشجرا بالورود، مع منديل على رأسها، لتظهر بلوك المرأة الفلاحة بدورها " فتنة" في مسلسلها الجديد .وظهرت مي سليم وهي تغني أغنية " أة و نص" للنجمة نانسي عجرم، لتتماشى مع اللوك الريفي الذي تظهر به .