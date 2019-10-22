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محافظات

البس تقيل .. أمطار في بورسعيد والوجه البحري .. غدا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:00 م
أمطار
أمطار
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة ليسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء تمتد إلى شمال الصعيد وجنوب مدينتي حلايب وشلاتين، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 21 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 20 26
دمنهور 21 25
الإسكندرية 22 25
بلطيم 22 25
مطروح 19 25
السلوم 17 24
سيوة 15 25
بورسعيد 19 24
دمياط 19 25
الزقازيق 21 26
الإسماعيلية 20 27
السويس 21 26
العريش 17 25
رفح 18 25
رأس سدر 18 26
نخل 12 24
نويبع 21 27
طابا 22 27
كاترين 07 19
الطور 18 30
شرم الشيخ 23 33
الغردقة 20 34
مرسى علم 23 34
الفيوم 20 29
بنى سويف 20 29
المنيا 20 29
أسيوط 20 29
سوهاج 21 31
قنا 21 32
الأقصر 23 32
أسوان 23 34
أبوسمبل 24 33
الوادى الجديد 24 30
شلاتين 24 34
أبو رماد 25 33
حلايب 23 33
رأس حدربة 24 32
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