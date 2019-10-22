Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كواليس تصوير هبة عبد الغني حكاية ما تيجي يا مليجي بـ نصيبي وقسمتك 3

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:41 م
هبة عبد الغنى
هبة عبد الغنى
Advertisements
نبيل العدوى
انتهت اليوم الفنانة هبة عبد الغني من تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لحكاية " ما تيجي يا مليجي" ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة ONE الأسبوع المقبل، فضلا عن عرضه خلال الوقت الحالي عبر إحدى القنوات العربية، وتقدم هبة خلال الأحداث شخصية والدة الفنانة هدى المفتي بالمسلسل.

ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها بوجودها وسط هذه المجموعة المميزة من النجوم الشباب، متمنية أن تنال الحكاية أعجاب المشاهدين حينما يتم عرضها.

وشارك في بطولة حكاية "ما تيجي يا مليجي" مجموعة من النجوم منهم محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمود حجازي، دنيا عبدالعزيز ، هبة عبد الغني، محمد إبراهيم يسري، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

ويعد الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، يختلف عن الأجزاء الماضية في محتواه، حيث يقدم مجموعة من القصص التي تقوم علي البطولة النسائية وأخرى الرجالية كما هناك قصص تعتمد علي البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها في 45 حلقة ألفها “عمرو محمود ياسين” ومن المقرر أن تعرض كل حكاية في 5 حلقات.

هذا إلى جانب دخول شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي بالنسبة الأكبر في إنتاج الجزء الثالث مع “ارت ميكرز” لأحمد عبد العاطي، ويعتبر هذا التعاون الأول بين الشركتين.

بينما اعتمدت موضوعات الجزء الثانى من “نصيبى وقسمتك” على مناقشة القضايا التي تخص المرأة قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.

وعلى جانب آخر، انتهت هبة عبد الغني من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل"الأنسة فرح".

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان " Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014 وبطولة أسماء ابو اليزيد، أحمد مجدي أحمد علي، تامر فرج، رانيا يوسف، هبة عبد العزيز، جيلان علاء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم هبة عبد الغني وجار التعاقد مع العديد من النجوم للظهور كضيوف شرف بالمسلسل تحت قيادة المخرج أحمد الجندى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه شفاف.. مي فخري تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. البوستر الاول لحكاية اتفضلوا عندنا في الصالون

رانيا منصور فى أحدث ظهور لها.. استنونى فى مسلسل نصيبى وقسمتك...شاهد

اليوم.. عرض مسلسل نصيبي وقسمتك 3 على قناة ON

تعرف على موعد بدء مسلسل نصيبى وقسمتك 3

بعد تألقها في لمس أكتاف .. هبة عبد الغني تنضم إلى أسرة الأنسة فرح

ترشيحاتنا

مباراة مجنونة.. السد القطرى يمطر شباك الهلال السعودى بـ 3 أهداف خلال 3 دقائق

انتشار المعدات.. القاهرة ترفع حالة الطوارئ لمجابهة الأمطار

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الأهلي والزمالك في القمة 119

بسبب داعرة يهودية وفتى مسلم.. لماذا احتلت صوفيا لورين مؤشرات البحث على جوجل؟

حصة العون تفطر قلوب السعوديين بعد رحيلها.. من هي؟

600 ألف جنيه مصاريف مدرسية.. ما لا تعرفه عن توأم زينة من أحمد عز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القفطان المغربي.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

صور.. مياه الأمطار تغرق القاهرة ونفق العروبة وتوقف الحركة المرورية

مبادرة سكن كريم تصل قنا.. وصلات مياه وصرف لـ4040 منزلا..صور